中足聯成立　 中國足協不再參與職業聯賽組織營運

中國足球職業聯賽聯合會周四（23日）在北京成立，同時召開第一屆會員大會第一次會議。李克敏當選為首任理事長，楊旭、谷際慶、劉雨、趙汐當選為副理事長，沈睿當選為秘書長，徐萬疇當選為監事。會議審議通過了多份文件，以及中足聯申請成為中國足協會員、設立中足聯紀律與道德委員會等事項。中足聯的成立，意味着中國足協對於職業聯賽的參與程度進一步降低。

有份出議的國家體育總局副局長、黨組成員張家勝發表講話時強調，成立中足聯是推進職業聯賽管辦分離改革的標誌性工作，要正確處理好管、辦、督三者關係，以中足聯成立為契機，改變中國足協既辦賽又監管的模式，推動構建「管辦分離、職責明確、產權清晰、組織完善、管理科學」的職業聯賽管理體制。中足聯要堅決扛起職業聯賽改革發展的政治責任，加快轉變職業聯賽發展方式，推動形成足球事業和產業協調發展的新格局。

中國足協擁有職業聯賽（中超、中甲、中乙）的所有權和監管權，將職業聯賽管理政策制度制定權限授予中足聯，不再參與職業聯賽組織營運，主要通過對中足聯制定的職業聯賽管理重要政策制度進行備案審核、負責職業聯賽糾紛解決等方式，實現對職業聯賽的行業監管。中足聯擁有職業聯賽的經營權、營運權和收益分配權，在中國足協授權下，負責組織和營運中超、中甲、中乙三級職業聯賽，包括負責制定職業聯賽發展規劃、擬定職業聯賽規模和升降級制度、開展職業俱樂部註冊和准入、職業球員註冊和轉會、紀律處罰等職業聯賽有關工作。