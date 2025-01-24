85%市民每日接陌生來電　近65%人無裝阻截APP

近年電話詐騙頻發，去年首季數字，電話騙案涉及的騙款已飆升至3倍至逾7.8億港元。有政黨今日(24日)發表一項調查顯示，逾64.6%受訪者沒有使用任何程式或APP去阻截陌生來電；逾53.6%受訪者沒有聽過當局的「防騙視伏APP」。團體鼓勵市民應使用不同應用程式來減少收到陌生來電，以及促請政府當局就人工智能和科技方面的騙案加強宣傳。

有政黨在去年12月3日至今年1月13日，透過電話問巻訪問了2,139位本地居民，以了解他們對陌生和無來電顯示電話的取態。調查顯示，共85%市民每天也收到陌生和無來電顯示的電話來電，其中接近48.6%受訪者每天收到1至5次陌生和無來電顯示的電話，而有約26%受訪者每天收到6次或以上的陌生和無來電顯示電話。

調查顯示，逾40%受訪者將會選擇接聽陌生和無來電顯示的電話來電，可能有機會增加暴露在騙案風險之中，而接近38.2%受訪者表示一律拒絕接聽陌生和無來電顯示的電話來電。有97%的受訪者表示受到陌生和無來電顯示的電話影響，其中38%受訪者表示陌生和無來電顯示的電話來電對他們造成滋擾。逾30%受訪者認爲陌生和無來電顯示的電話來電對他們造成滋擾、影響接聽有實際需要的來電和有機會讓人誤墮騙案。

對於使用程式是否能夠減少陌生來電。調查顥示，有39.3%受訪者表示使用程式/APP能成功減少陌生來電，卻有3成半受訪者不知道或對此無意見。逾64.6%受訪者沒有使用任何程式/APP 去阻截陌生來電；有59.9%受訪者表示政府應資助市民安裝辨別可疑來電的程式/APP。只有約一成受訪者認爲政府不應資助市民安裝辨別可疑來電的程式/APP。

當局在去年2月推出「防騙視伏APP」以協助市民提高警惕。調查指，逾53.6%受訪者沒有聽過防騙視伏器，而即使有安裝應用程式，但也有近29%受訪者表示自己沒有使用。而在372位有安裝和使用防騙視伏器的受訪者中，有逾71.6%受訪者認爲應用程式，直或間中就識別「可疑來電」或阻截「可疑」來電提供適當的幫助；有63.4%受訪者表示「防騙視伏器」提供的資訊及「可疑來電」警示，有助減低詐騙及網絡安全風險。

有議員表示收到不少相關求助個案，當中涉及不同年齡層，有不少更為專業人士，其中有個案更在懷疑受騙後有輕生念頭，希望社會各界能加以關注。該政黨指，調查結果顯示「防騙視伏器」有明顯作用，鼓勵市民應使用不同應用程式來減少收到陌生來電，亦建議電訊公司應研究能否在售賣電話前預先安裝相關減低和阻截陌生來電的應用程式，以協助市民降低受騙風險，當市民遇到可疑電話時，必須立即致電防騙熱綫18222。