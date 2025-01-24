訓斥乘客禁區亂落的哥獲讚　揸車兩度瞓着險象環生

《東呼即應》近日在網上發現流傳影片，有的士乘客堅持在彌敦道馬路邊落車，期間有巴士在後行駛，險象環生，司機怒斥「畀錢唔係大晒，有意外邊個負責」，獲網民激讚。另一的哥被指一程車兩度睡着，須乘客不斷與他聊天助保持清醒，乘客坦言成功到達目的地「執番條命」，網民普遍認為不可姑息，應報案以免無良的哥繼續害人。

香港市區車水馬龍，而且也並非所有路段都能短暫停泊上落乘客。片段顯示，一名操普通話帶着小孩的女士，疑似中途強行落，並急急在的士車尾箱中拿出行李，的士後方還有數輛巴士接連駛過，看起來十分危險。這名女士指摘司機「不讓落車」，更說霸指會付錢，司機則反駁指，收不收錢都不重要，路中間不能落車，萬一有意外是誰負責，更豪氣指「不收你錢了，多謝了」這位司機的言論也獲網民盛讚。

有些的士司機十分注重乘客及自身安全，也有些的士司機則將乘客及自身安全當作兒戲。有網友講述自己搭乘的士的經歷，他發現司機十分疲憊，甚至一度讓司機小睡一會再開車，但未得要領。該網民指，自己最終要不斷和司機聊天才能勉强讓其保持清醒，在路程中司機甚至兩度疑似睡着，整個過程險象環生。