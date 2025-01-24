IBF殘疾人世錦賽　港隊個人賽奪3金2銀佳績

今年IBF世界殘疾人保齡球錦標賽於今日(24日)在啟德體育園的Top Bowl保齡球場圓滿閉幕。男女子視障組別個人賽中，港隊表現優異，贏得3金2銀的佳績。

男女子視障組別(TPB1級、TPB2級及TPB3級)個人賽中，在男子個人賽方面，陳達聰及張凱童分別於TPB2級及TPB3級賽事中奪得金牌，而洪家龍則在TPB1級賽事中獲得一面銀牌。在女子個人賽中，劉曉真在TPB1級賽事中摘金，朱詠琴則在TPB3級賽事中奪得銀牌。

男女子視障組別的雙人賽事方面，港隊再添佳績，獲得1金1銀。洪家龍與張凱童搭檔，在TPB1+TPB3級男子雙人賽中勇奪金牌；而劉曉真與朱詠琴組合則在TPB1+TPB3級女子雙人賽中獲得銀牌。

此外，洪家龍、陳達聰、張凱童為港隊在男子視障組別團體賽中勇奪金牌。個人全能賽中總共獲得獲得3金2銅——洪家龍奪得TPB1級男子個人全能賽金牌、劉曉真奪得TPB1級女子個人全能賽金牌、陳達聰奪得TPB2級男子個人全能賽金牌、張凱童TPB3級男子個人全能賽銅牌、朱詠琴TPB3級女子個人全能賽銅牌。最終港隊在視障組別中累計取得8金3銀2銅的優異成績。

而男女子肢體殘疾組別(TPB8級、TPB9級和TPB10級)的賽事中，港隊代表周培堅在男子TPB10級個人賽中贏得銅牌，港隊代表周培堅夥拍陶志生出戰TPB10級雙人賽，成功摘銀。