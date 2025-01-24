私營龕場7年僅20間獲牌　議員斥進度不能接受　質疑政府6年難完成

立法會《2024年私營骨灰安置所(修訂)條例草案》委員會今日(24日)召開會議，有議員指出，現行條例7年多僅完成處理20間私營骨灰安置所，認為進度不能接受。對於政府認為未來最長6年便能處理的豁免書申請，另一議員則關注當局為何有信心，直言「憑咩要信你呢次咁嘅承諾呢？」

環境及生態局副秘書長(食物)1羅翠薇在會上表示，截至去年11月，有13間已批核的私營骨灰安置所，涉及19萬個龕位。她指，修訂條例建議放寬剩餘59間截算前的私營骨灰安置所申請豁免書，以受限制方式繼續營運；假如涉及的私營骨灰安置所未能符合全部牌照規定，便需要「清灰」結束營辦。當局又發現，部分條例罰則和違反條例的潛在利益不相稱，因此建議提高罰則。

對於條例實行7年多只處理了20間私營骨灰安置所，議員謝偉銓認為不能接受，直言「慢到非常慢」。他關注要來放寬後需時多久才能處理剩餘的安置所，以及過去執法的情況，擔心增強罰則缺乏執法年阻嚇力大打折扣。羅翠薇回應稱，現時暫免法律責任書為期3年，只能續期1次，因此最長是暫免法律責任書到期前完成。她說截至去年底，當局已進行3,200次巡查，作出12宗拘捕，11間骨灰所營辦人被檢控，10間罪名成立。

另一議員謝偉俊則關注為何政府有信心以6年完成，直指「憑咩要信你呢次咁嘅承諾呢？」他續指「3年之後都唔知你哋喺邊度啦，都唔知係(咪)講咗就算㗎啦。包括你哋(政府)財赤又好，又話講咗幾多年會攞返財政平衡都好啦，到時都可能換屆政府又可能唔關事喇。」羅翠薇答道，近年已有個別骨灰所獲原則性同意，及完成基本審查，因此有信心。

此外，議員陸瀚民關注部分安置所未必符合土地用途，現時申請永久改變土地用途須先清拆土地上的建築物才能申請。他認為做法不實際，「你(政府)無理由又清晒灰、拆晒啲嘢，再去申請，之後又入返落去㗎。」羅翠薇表示，不同截算前的私營骨灰安置所有不同處理方法，不能一概而論。