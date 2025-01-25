王毅跟美卿魯比奧通電話　促美承擔應盡國際責任

中共中央政治局委員兼外交部長王毅周五（24日）應約同美國國務卿魯比奧通電話。王毅表示，大國要有大國的樣子，應當承擔應盡國際責任，應當維護世界和平，應當幫助各國實現共同發展，並希望對方好自為之，為中美兩國人民的未來，為世界的和平與穩定發揮建設性作用。

王毅表示，中美元首上周五（17日）舉行重要通話，達成一系列共識；中美關係發展迎來新的重要節點。王毅指，兩國元首為中美關係指出了方向、確立了基調。雙方團隊要落實好兩國元首的重要共識，本着相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，保持溝通、管控分歧、拓展合作，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，找到新時期中美兩國正確相處之道。

王毅闡述了中方在台灣問題上的原則立場，要求美方務必慎重處理。王毅強調，台灣自古以來就是中國領土的一部分，絕不允許把台灣從中國分裂出去；美國在中美三個聯合公報中就奉行一個中國政策作出了莊重承諾，不能背信棄義。

魯比奧表示，美國和中國是兩個偉大的國家，美中關係是21世紀最重要的雙邊關係，將決定世界的未來。美方願同中方坦誠溝通，妥處分歧、以成熟和謹慎的方式管理好雙邊關係，共同應對全球性挑戰、維護世界的和平穩定。美方不支持台灣獨立，希望台灣問題以海峽兩岸都能接受的方式得到和平解決。