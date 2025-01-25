馴狗市場亂象叢生　寵物主斥變相虐狗

隨着寵物主人對狗狗行為規範、技能訓練等方面需求增加，馴狗師已成為寵物市場新興職業。惟內地網紅馴狗師潘宏近日直播為惡犬洗澡，為防傷人用膠帶綁住狗嘴，狗狗反抗無果，最終窒息死亡。內媒周五（24日）報道，馴狗變相虐狗，行業亂象叢生，不少寵物主人花費數千元（人民幣，下同）後認為高價培訓效果不佳，部分馴狗師的資格證花錢就可買到，令人擔憂。

阿拉斯加犬「艾特」因傷人被主人送到馴狗師潘宏處進行訓練「改造」，潘宏和助手周日（19日）直播為牠洗澡，當時觀看直播的人數超490萬，艾特突然情況異常，嘴角流血，暈倒在地後死亡。潘宏曾發文道歉，牠因年齡較大，加上之前曾兩次暈倒，洗澡時全程生氣，引發心臟問題死亡。惟獸醫師胡班穎周一（20日）表示，「艾特」是窒息死亡，與其年紀或其他疾病無關。

寵物訓練課程價格不菲，但訓練方式、效果和馴狗師資歷等方面再次引起爭議。上海某寵物訓練基地相關負責人表示，價格自4,800元至8,999元（約5,214至9,667港元），訓練行為糾正、室內定點大小便、才藝訓練等。來自廣東的孫女士曾將愛犬送到寵物學校訓練，竟發現馴狗師用棍棒抽打寵物。愛犬結束訓練後變得異常膽小，接觸人類時感覺畏縮，孫女士心痛愛犬之餘，也感到花冤枉錢。