赤馬紅羊遇九運　60年一劫密布戰雲

乙巳蛇年將至，即「赤馬紅羊」的丙午馬年及丁未羊年愈來愈靠近。歷史上每逢遇到這個時間亦都有大事發生，而對上一個紅羊之劫，正是1966年發生文化大革命。有玄學家指出，歷史上每逢赤馬紅羊都會發生翻天覆地的變化，加上九運行離火運，料會再現戰火及有高官權力更替；亦有玄學家料變化將集中在中原地區。不過，另有玄學家說是次赤馬紅羊巧遇「世界盃」，屬金的足球運動能化解危機。

玄學家雲文子向本報表示，在六十甲子循環中，每60年便會出現丙午、丁未之年。2026和2027年分別是丙午年、丁未年。天干「丙、丁」屬火，火為赤紅色，地支「午、未」的屬相分別為馬和羊，所以名「赤馬紅羊」之年。歷史上逢丙午、丁未之年，會出現大災難，民間發生了翻天覆地的變化，包括改朝換代，掀起戰爭。再加上九運離火的格局，代表變更、戰火。兩者也難免增加了世界各地，政府高官權力變更，退位上任，戰火紛爭出現的機會。

玄學家吳奇雲則指，赤馬紅羊之年料社會多爭拗、戰爭，但整套學說以中原為界，發生的事件都位於中原地區，尤其以洛陽為中心，即位於河南一帶，過往多是朝代更替，對香港影響較少，但亦難獨善其身，會稍受影響，但問題不大，寄語大眾擔心世界不如擔心自己生活。

另外有玄學家提到，2025年起連續3年為火地年，會容易有戰爭，其中2026年「丙午」年的農曆五月「甲午」月，火上加火更「大件事」，幸好世界盃便安排在當年6月11日舉行，指一眾足球健將追着一個圓圓的足球來踢，是屬於「金」的行為，能化洩「火」，抑制了全球的火毒，稱大眾毋須太擔心。

近代赤馬、紅羊之年，中國都難避劫數。除了1966年丙午年，中國發生文化大革命；在1907年丁未年5月出現黃花岡起義，次年清代慈禧太后、光緒皇帝雙雙離世，而歷史上唐代「甘露之變」，即唐文宗年間宦官勢力得勝，造成朝廷數以百計的官員遭殺害，以及北宋時期「靖康之變」，即京師開封府(今河南省開封市)被北方的女真族攻陷，皇帝宋欽宗和太上皇宋徽宗等被擄走。