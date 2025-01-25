內地海事系統首艘純電動執法船　單航次減排440公斤

據廣西壯族自治區桂林海事局消息，全國海事系統第一艘純電動執法船「海巡10765」列編儀式周三（22日）上午舉行。該船作為直屬海事系統內河直翼舵槳+純電力驅動首製船，代表當前純電動海事執法船的先進水平。

海巡10765 總長23.98米，型寬5.1米，型深1.35米，設計吃水0.5米，最大設計航速每小時22公里，具備100載重噸和20人以下救助能力。全船搭載1096kw·h燐酸鐵鋰電池系統，採用2台90kw永磁同步推進電機驅動。針對漓江流量小、吃水淺的特殊水文條件進行優化設計，其電驅型直翼推進器可提供360°船舶航向及推進力，船舶綜合控制系統集能量管理、推進控制及監測報警三大功能於一體，性能較常規公務船艇更高。

海巡10765在日常巡航狀態下續航能力達到14小時，即使在最大航速下也能保持5小時以上續航。經科學測算，該船充滿電後每單個航次能夠節省燃油約140公斤，同時減少二氧化碳排放約440公斤，體現出高功率、長續航、高效率、低噪音的特點。