內地發寒潮暴雪預警　部分地區降溫逾14℃

寒潮持續侵襲內地，中央氣象台周六（25日）早上發布寒潮黃色預警、暴雪藍色預警及大霧黃色預警，8省區有大雪至暴雪，部分地區降溫達14℃以上，恐影響春運出行。廣東省氣象台預計，強冷空氣前鋒周六晚到達粵北，下周日（26日）早晨到達廣州市區、中午到達廣東南部沿海。

受寒潮影響，內地有大範圍大風降溫和雨雪天氣。據預測，周六至下周一（27日）江淮、江漢、江南、華南等內地大部氣溫將先後下降8至12℃，西北地區東部、華北西部、川西高原等地降溫幅度可達14℃以上。下周一至至二（28日）早晨，最低氣溫0℃線將南壓至雲南北部至江南南部一帶。山西西部和南部、陝西中南部、河南西部和北部、湖北西北部、川西高原南部、安徽西部山區等地部分地區，周六至下周日料有大雪，局部地區暴雪，上述部分地區新增積雪深度2至5厘米，局部地區可逾8厘米。

廣東省氣象台首席預報員楊國杰表示，下周日至二廣東各地氣溫料下降6℃至10℃，粵北高海拔山區有雨夾雪或小雪。在強冷空氣影響期間，廣東陸地和海上風力將明顯增大。廣東多部門周五（24日）召開新聞發布會，通報今年春節期間廣東天氣情況及應對措施，指春節前夕強冷空氣對廣東的影響總體可控，但仍可能對群眾防寒保暖、交通運輸、農業生產等帶來不利影響。廣東省有關職能部門已做好應對準備，強調春節假期到廣東旅遊「唔使驚」。