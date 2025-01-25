賣地收益原先估計逾300億　當局指未必達到　因地產巿道未恢復

政府面對近千億龐大財赤，但2024/25年度迄今，整體賣地收入只約40多億港元。發展局局長甯漢豪今日(25日)在電台節目表示，相信最終賣地收入不只40多億港元，但估計未必達到原先估算的300多億港元，原因是地產市道未完全恢復，回暖需時，屬於可理解的局面。

對於政府最近重推2023年曾流標的東涌新市鎮擴展區一幅住宅用地，會否擔心再流標，甯表示仍然有信心，指東涌新市鎮擴展區位於機場城市對面，未來5年期將有3萬個公營房屋單位入伙，東涌新的鐵路站最快2029年啟用，而正在招標的用地最遲2031年推出，屆時社區已建成，故對此審慎樂觀。

甯又稱，政府去年公布未來4年工務工程平均每年開支900億元，下月發表的財政預算案，將再公布多一年工務工程預算，所有項目包括北部都會區發展，能在預算指標下完成。而面對財赤，要調整發展項目優次，非主要提供房屋的項目，包括美化海濱及公園設施工程等，或要調整步伐。政府提出發展新界北新市鎮，佔地過千公頃，其中200多公頃劃為優先發展，發展企業園、大學城及私人住宅。