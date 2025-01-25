美卿發指引暫停援外支出90天　恐影響對台烏援助

美國總統特朗普近日簽署行政命令，指示國務院暫停對外援助撥款90天，等待國務卿審查。美媒周五（24日）引述取得的國務院文件指，國務卿魯比奧當日發布新指引，暫停支付現有大部分援外資金，為期90天並立即生效。有現任及前任官員指出，新指引似乎停止對台灣、烏克蘭、約旦等主要盟友的援助。

美媒取得的國務院文件顯示，魯比奧向所有外交及領事人員發布新指引，要求國務院職員對幾乎所有現有對外援助資金計劃發出停止執行令。報道指出，今次指引的範圍似乎比特朗普的行政命令更廣，暫未知相關行政命令會否影響已撥款的資金或對烏援助。新指引仍留有解讀空間，也列出一些例外，包括埃及和以色列的外國軍事融資將繼續執行，也允許緊急糧食援助、指引發布前的合法開支等，所有決定必須符合相關援助計劃的條款。

新指引據報已獲國務院高官審核批准，魯比奧審查後將決定是否繼續、修改或終止援助計劃。國務院料於指引發布85天內提交報告，附上魯比奧的建議，讓特朗普參考應叫停或繼續執行哪些援外計劃。新指引的影響範圍震驚部分國務院官員，直言這完全是以「核爆級」的方式處理對外援助。報道指出，新指引可能令美國政府面臨民事責任，未履行的合約或被視為違反條款，從而引發訴訟。