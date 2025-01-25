國乒整治飯圈　全員全平台解散官方粉絲群

內媒周六（25日）報道，中國乒協和中國乒乓球隊聚焦鬥爭重點，近來把「飯圈」亂象治理作為當前緊迫任務抓緊抓實，再次主動出擊治理「飯圈」亂象，一致決定解散官方粉絲群，並將範圍擴大至全體人員、全部社交媒體平台。

據報道，針對飯圈亂象侵蝕和影響乒乓球項目的問題，中國乒協和中國乒乓球隊始終態度鮮明地堅決抵制，把整治飯圈亂象納入體育系統意識形態工作範疇，多措並舉推進治理工作，取得一定效果。擁有官方粉絲群的國乒球員積極主動作為，已陸續解散群組，用實際行動抵制畸形飯圈文化；同時更聚焦日常訓練備戰與參賽，引導「熱愛」回歸本真，守護社會公共利益，弘揚積極向上的社會風氣。

中國乒協、中國乒乓球隊受訪教練、運動員、輔助人員以及管理人員均表示，乒乓球項目長期以來受畸形飯圈侵蝕影響，嚴重影響訓練與生活，國乒形象被抹黑，尤其當隊員甚至家人承受賽場以外的壓力、遭受網絡暴力，深感憂慮。解散了官方粉絲群的王楚欽表示，要更專心地投入到日常訓練和比賽中，扎實做好運動員的本職工作。另一球員孫穎莎亦呼籲球迷，和他們一起拒絕偏離體育本質的狂熱，遠離飯圈侵擾。