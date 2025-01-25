元朗喜業街謀殺傷人案　兩無業男今提訊　續還押至5.16再訊

元朗早前發生命案，兩名男子遭多名兇徒追斬受傷，其中一人死亡，一人受傷。多名懷疑涉案人士被捕，部分疑有黑幫背景。警員調查期間，另發現有人懷疑在一住宅單位非法管有電子煙。兩名男子被控謀殺及有意圖而傷人，其中一人另被控管有第一部毒藥罪，案件今（25日）在屯門裁判法院提訊。被告暫毋須答辯，裁判官應控方要求，把案押後至5月16日再訊，被告續還押。

兩名被告是27歲的馮智謙，及19歲的黎耀恆。他們均報稱無業。他們被控於2025年1月22日，與黃子逸、邱樹高及其他身份不明的人，在元朗喜業街2-6號喜業工廠大廈外，謀殺男子陳昆霖；意圖使男子鄭榮申身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害鄭。馮智謙另被控於同日，在屯門屯門市廣場4座一單位，並非按照藥劑業及毒藥條例條文的規定，管有毒藥表第一部所列毒藥即672枚電子煙內載有思疑液體依托咪酯。

控方今日申請押後案件16星期，以便進一步調查，包括檢驗手機，及進行相關化驗。辯方不反對押後，也沒有保釋申請。裁判官遂應要求，把案押後至5月16日再訊，被告繼續還押懲教署看管。

案件編號：TMCC226/2025