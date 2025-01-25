青年為公屋躺平　當局指申公屋跌幅顯著　認為大多數上進

近日有聲音質疑本港年輕人為了抽公屋「躺平」，房屋局局長何永賢表示，翻查數據顯示，在2019/20至2023/24年度，年齡為30歲以下的公屋一般申請者跌幅顯著，由16,000宗下降約46%至8,600宗。在同一期間，年齡為30歲以下的新登記公屋一般申請者亦由2,400宗下降約50%至1,200宗，認為香港大多數年輕人都積極向上，申請公屋的數字正全面下降。

何永賢在社交平台指，非長者一人申請者方面，在2019/20至2023/24年度，年齡為30歲以下的非長者一人申請由44,000宗下降約21%至34,600宗；年齡為30歲以下的新登記非長者一人申請則由4,800宗下降22%至3,800宗。

她續指，房屋局一直積極把握機會與青年交流，讓他們更仔細思考自己的人生規劃。她早前出席了由公屋聯會及多個青年團體舉辦的「共譜青年住屋想像」圓桌會議，與立法會議員、房委會成員及青年代表等，就青年的房屋政策及如何幫助青年向上流等議題展開討論。

她分享了香港的整體房屋政策，強調香港的房屋階梯是為不同需要的人士而設，大家可以選擇適合自己的階梯出發。以居屋、白居二及首置等資助出售房屋為例，這些計劃的買家多以青年為主，而居屋的定價是根據負擔能力計算，房委會亦提供高達9成的按揭保證。例如「居屋2024」的平均售價為270萬港元，首期僅需27萬港元，顯示置業並非遙不可及。

何永賢期望青年能好好發揮自己的潛力，為自己創造更豐盛的未來。同時，她亦希望社會能更多地給予青年引導和機會，助他們增強上進上流的決心。此外，政府去年《施政報告》提出房委會今年10月收緊公屋富戶政策，現時公屋富戶繳交1.5倍及兩倍租金屬偏低水平，未來可考慮調高至3倍。何永賢在一個電視節目訪問時指，有聽取房委會委員的建議，會檢視租金的升幅及遷出門檻，應該要如何組合以及推出時整個大環境要如何拿捏。