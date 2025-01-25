香港環專會成法定機構　當局指回應社會對環保專才需求

香港合資格環保專業人員學會今(25日)舉行儀式慶祝學會正式成為法定機構。當局表示隨着各類大型的區域性基礎設施項目，都必定需要有合資格環保專業人才參與，令這類人才的需求日趨殷切，環專會獲取法定地位，正好回應社會這方面的需求。

香港環專會在去年11月8日，根據《香港合資格環保專業人員學會條例（第1183章）》獲授法定機構地位，為香港環保專業奠下里程碑。香港環專會專業資格獲公私營界別廣泛認可，而且覆蓋眾多專業範疇，惠及現職或有意投身環保專業的人員。專業資格考試的評估涵蓋了六個關鍵領域，包括空氣、環境科學及管理和政策、環境影響及健康風險評估、噪音、廢物及水質。

香港環專會是全球首個涵蓋多個環保領域，並提供單一認證的機構；亦是香港唯一獲法定認可的環保專業資格組織，透過有系統認證，為日後與國內外相關專業機構進行專業資格互認和知識交流鋪路。

香港環專會建立超級「綠色人才」中心，惠及公私營機構，隨着社會對台資格環保專業人士，特別在氣候夔化緩解、碳中和與可持續發展等領域的斋求持續增加，香港環專會亦不斷擴大本地「綠色人才庫」。

香港環專會會長張振明表示，正積極爭取加入CEPA協議，以推動兩地專業資格互認，使更多香港環保專業人員和公司能夠在中國內地執業。香港環專會法定地位的確定，有助增強綠色產業的協同效應，對於提升綠色政策、建設、技術和研究方面的水平扮演著至關重要的角色，實現綠色發展的循環。