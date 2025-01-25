近8成內地生來港首年受騙　當局稱填問卷有效　將擴大至其他大學

有不少內地人誤墮「假冒官員」騙案，本地大學的內地生為重災區，執法部門今日(25日)表示，近8成受害人是首年來港，部分甚至開學前已受騙，故要求內地大學生填問卷，認為填問卷有成效，會擴大至其他大學。

執法部門指，在過去數日就某間大學有很多內地大學生被騙，同樣其他大學亦有遇到相同的問題，而執法部門分析發現「差不多8成學生受害人，其實佢哋第1年嚟香港，甚至係開學之前，呢班學生已經有騙徒去搵佢哋」，為何騙徒在第1年就找內地大學生，「佢哋仍然對香港不熟悉」，在過去數年，執法部門已與大學做了相關的宣傳，包括在學生經常會接觸到社交平台有宣傳防騙訊息，「喺學校貼咗好多單張，甚至喺廁所做咗宣傳單張」，但問題可能在於有很多受害學生是沒有留意防騙宣傳單張，「可能佢哋覺得自己唔會受騙」。

執法部門又稱早前有一宗有內地女大學生被騙去泰國的案件，指受害人的同學有提醒，「可能會係騙案」，但受害人仍然選擇相信，是因為騙徒一直沒有直接提出金錢上的要求，騙徒是向其父母要錢。他強調，針對內地大學生的防騙宣傳要做得更到位，「大學要求做問券，要求正確答案獲得接收，成果不錯，擬擴大至其他大學。」

另外，仍有十名港人被困在東南亞詐騙營，執法部門稱由保安局領導的專責小組過去一個月兩次到泰國與當地司法部和相關部門接觸，港府會全力營救其他仍在緬甸、柬埔寨遭禁錮的港人。不少受騙市民因為看到一些不講學歷便可協助運鑽石等貴重物品的廣告，呼籲「停一停、諗一諗，邊有咁大隻蛤乸隨街跳」，家人也要作出提醒。

執法部門指，本港防騙工作初步見效，去年首11個月騙案數字雖然按年上升8.7%，但升幅已較前兩年的4成半至4成8大幅下降。