廣深港高鐵春運跨境客流破百萬　到深圳旅客近300萬

國鐵集團發布消息，周五（24日）全國鐵路發送旅客1,432.1萬人次，周六（25日）料迎來節前客流最高峰，發送1,525萬人次，計劃加開2,111列旅客列車。廣東深圳鐵路同日發布統計數據顯示，自上周二（14日）開啟春運以來，廣深港高鐵跨境客流已突破100萬人次大關。為滿足中港民眾出行需求，廣深港跨境高鐵列車開行數量日均逾210列。

據統計，上周二至周五內地搭高鐵往返香港的跨境客流累計達100.2萬人次，日均9.1萬人次，其中香港往返廣東各地市的客流佔66.1%，主要出行方向集中在香港往返深圳、廣州、潮汕等地市。深圳市春運辦表示，春運前10天累計抵深旅客已達288.1萬人次，同比增長11.4%；其中市內各大火車站累計抵深客流188.8萬人次，同比增長12.9%。深中通道亦迎來首個春運考驗，首周日均車流量逾9.5萬車次，仍逐步上漲，預計春節長假總車流約100萬車次，長假後半段將出現返程高峰。

春節日益臨近，春運節前客流進入高峰期，周六迎來春運出京客流最高峰，預計達到335萬人次。此外，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部通過應急物資政社協同保障機制，同日會同多個基金會，向西藏定日縣6.8級地震災區捐贈逾4,000套兒童服裝包，包括包括棉衣、褲子、保暖內衣、手套、帽子、棉鞋等，進一步保障災區兒童溫暖祥和過冬過節。