觀塘奪命工業意外律政司撤控　工權會及家屬發公開信促交代

觀塘巧明街AIA友邦九龍大樓於2023年4月25日發生奪命工業意外。一名清潔工人懷疑由沿𨋢槽墮下當場死亡。工業傷亡權益會與成文彪家屬今日(25)發表致律政司的公開信，指對裁決感到詫異和不忿，質疑控方證人原來可以不收傳票、不出庭，最終因「證據不足」而撤控，故意外後死者遺孀承受巨大壓力，需要接受情緒治療，並入行成為保安員，希望追尋案件真相，反問是否應有更積極的方法，在法庭審視死者工作流程是否安全，以及涉事的電梯鑰匙為何落在清潔工手上。

公開信指，涉事的個人、僱主及物業管理公司被控違反《職業安全及健康條例》，分別是「沒有確保僱員的安全及健康」和「沒有確保僱員的工作地點是安全的」，但最終因「證據不足」而撤控。工權會及家屬感到詫異和不忿，詫異在於控方證人原來可以不收傳票、不出庭，整個案件就只能終止，不忿在於工友犧牲了，卻沒有換得一個審訊的機會。

工權會又指，意外後，死者的太太承受著巨大的壓力和煎熬，需要接受情緒治療。另一邊廂，成太入行當了保安員，只為了解鑰匙保管的程序，家屬強忍淚水和痛苦，只是為了透過法庭審訊得知真相，最終卻失望而回，試問怎麼才能讓文彪的死有個真相、才能制裁沒有做好安全管理的人、才能彰顯法律的公義、才能讓家人走出陰霾，重新生活。