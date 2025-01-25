福建號或4月交付入列　新一代航母體形更大

湖北武漢艦船設計研究院內一座叫做「航母樓」的水泥建築物，是以同等比例在地面上建造航母，目的是為航母進行陸地系統聯調測試。遼寧號、山東號和福建號3艘航母下水前，該航母樓均經改造。該航母樓近日再次擴建，疑為中國第4艘航母的系統聯調測試作準備。

據外國媒體測量，新一代中國航母的聯調模型船寬達83米，比美國的福特級航母還要大，相信是為操作重量和體積更大的第6代艦載戰機。內媒指出，過去30噸的戰機堪稱重型戰機，如今美國F35C戰機被視為中型戰機，最大起飛重量也達到30噸級別，可見未來戰機的發展方向將是愈來愈大、愈來愈重。從目前成都飛機工業集團和瀋陽飛機工機工業集團測試的新一代戰機所見，戰機最大起飛重量可達40噸級別，自然需要尺寸更大的航母來操作和保障。新一代航母在甲板運作效率、機庫升降機數量等方面，料亦比最新的福建號有更大進步，彈射器數量可能有4條。

內地軍媒周六（25日）在社交網上傳短片，顯示福建號官兵在飛行甲板上整齊列隊，組成巨大的「福」字，向民眾拜年，甲板明顯有艦載機升降後的痕迹。由於福建號已回塢保養，所以短片應是早前海試時拍攝。報道指，按照目前進度，該航母已完成第6次海試入塢休整，接下來將進行艦載機頻繁測試，有望最快於4月23日海軍節交付入列。