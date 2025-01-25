農曆新年外遊恐「帶病毒回港」　專家料2月現流感高峰

近期流感肆虐，染病幼童大增。香港大學醫學院兒童及青少年科學系曹延洲基金教授葉柏強今日（25日）出席一電台席目時就表示，今年流感高峰期最快可於2月份出現，而現時北半球多個地區，包括日本、南韓、中國大陸、新加坡以及歐美國家，均出現流感疫情，當中以H1N1甲型流感為主。隨着農曆新年漸近，港人外遊人數增多，可能會有不少人於外地染病後把病毒帶回港，提醒市民多加小心。

葉指，流感於1月中開始爆發，部分未接種疫苗的長者及幼童感染後發生肺炎、肺積水等併發症，個別幼童更可能出現可致命的腦炎。而最近就有一名未接種疫苗的幼童，同時感染甲型流感及肺炎鏈球茵，引發嚴重肺炎，需要在兒童深切治療部留醫。他解釋，流感主要透過咳嗽、打噴嚏或談話時透過口水傳播，亦可透過雙手接觸患者分泌物而傳染。感染後通常會出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉痛、肌肉痛，疲倦等症狀，一般可於一個星期內康復。不過對免疫能力較弱的長者、幼童及長期病患者，流感或會引致嚴重併發症，甚至死亡。另外，若同時感染流感及其他病毒，例如呼吸道合胞病毒（RSV）及肺炎鏈球菌等，亦可能對患者帶來更嚴重的併發症。

葉柏強表示，今年6個月至6歲的幼童流感疫苗接種率不理想，擔心兒童們未能建立足夠免疫保護屏障而染疫。他強調，接種流感疫苗是預防季節性流感及併發症最有效的方法。提醒高危人士及早接種。