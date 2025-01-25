加強堵截私煙　當局擬於煙包加設完稅標籤　料年中推出

海關去年緝獲約6.1億支私煙，海關關長陳子達表示，過去兩年增加煙稅後，前線在執法上有壓力，海關會在輸入及零售等層面加強堵截。他又指，將於年中推出完稅煙標籤先導計劃，在參考顧問研究發後，考慮到成本效益，擬於煙包上加設完稅標籤，而非在每支煙上加標籤，料已足夠海關人員識別。

陳子達今日(25日)在電視節目表示，顧問研究了全球40個地區做法，只有新加坡在每支煙上印標籤，但香港零售市場不可以拆散賣香煙，考慮到效果上，只要在煙包上有完稅煙標籤，已足夠作識別。至於成本，他稱若煙商在生產階段已加入標籤，產量夠大，每包煙標籤成本可低於1港元。海關將於年中推出完稅煙標籤先導計劃，先與本地生產的煙商合作，試行一整個系統運作，了解過程是否暢順、是否容易識別等，若每一個流程都順暢就可全面實施。

年近歲晚不少市民都會辦年貨。陳子達表示，海關昨日(24日)已到各區15個年宵市場，巡查有沒有侵權或違反《商品說明條例》的貨品，若有發現會即時採取行動。他又指，過去數年在海關執法下，「斤變両」等不良營商手法已經減少，海關會針對零星案件進行放蛇，並派出快速行動隊協助旅客，又提醒市民北上辦年貨時，切勿帶違禁物品返港，包括蘭花。