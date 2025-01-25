修錶匠變身緬北「電騙國王」 團夥55人被起訴

內地男子陳某某因賭博欠債纍纍，召集同伴越過邊界，在緬北地區通過各種詐騙方式，吞併園區各方勢力，成為「電騙國王」。陳某某等人前年落網後被遣送返國，上海虹口區檢察院上月底對陳某某以詐騙罪、組織他人偷越國（邊）境罪提起公訴，案件仍在進一步辦理。

內媒周五（24日）從虹口區檢察院獲悉，陳某某在初中畢業後接手父親的修理鐘錶攤檔，後因賭博迅速輸光積蓄。曾因開設賭場罪被判拘役緩刑的他，召集同伴越過中緬邊界，在緬北木姐地區第二次「創業」從事詐騙，包括網戀騙局、刷單、傳播色情影片等不法勾當，並得到當地民團武裝保護。後來在一次團隊聚餐中，陳某某等人被公安機關抓獲歸案，前年11月案中55名跨境電騙人員移交至虹口轄區。

面對時間緊、證據缺和定罪難三大難題，虹口區檢察院成立跨部門專案組，成功鎖定犯罪團夥的核心成員、組織架構、資金流向，查出以陳某某為首要分子的「鑫帝」犯罪團夥，同步查扣非法所得1,000多萬元人民幣（約1,086萬港元）。去年下半年，虹口區檢察院對55名疑犯分別以詐騙罪，偷越國（邊）境罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，組織他人偷越國（邊）境罪等罪名陸續提起公訴。