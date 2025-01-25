易潔鑊塗層剝落高危　潮興「補鑊」翻新廚具

農曆新年快到，不少人愛用易潔鑊煎糕賀年，惟不慎破壞塗層，好易吃糕變「吃毒入肚」。《東呼即應》邀請專家解構相關情況，有化學博士指刮花易潔鑊的膠塗層以及溫度驟降等因素，會釋出塗層的膠粒及化學物質，食落肚會影響人體健康。不過頻密換鑊既浪費又不環保，本地企業提供翻新舊鑊的「補鑊」服務，先高溫處理，再打磨、噴塗，延長廚具的使用壽命。

化學博士鄺士山表示，易潔鑊的塗層材料是鐵氟龍(Teflon)，其特性是不易黏附，表面含大量氟元素。然而，為了將塗層固定在鑊面，製造過程需加入表面活化劑，早期使用的「C8」(全氟辛酸，PFOA)屬於永久化合物，難以分解，對環境和人體潛在危害甚大。不過，他指出，C8已廣泛存在於環境中，餐具甚至人類體內亦有，無法完全避免。

鄺提到正常使用易潔鑊時，有害物質不會輕易釋出，但提醒切勿使用鐵鑊剷等金屬廚具煮食，以免塗層剝落，或者易潔鑊高溫時注入冷水，亦要避免乾燒鑊面，當易潔鑊超過攝氏260度，塗層便會開始分解，釋出有害物質。

他續說，即使用不銹鋼鑊煮食亦能不黐底，只要加少許油並控制好溫度，又稱煮食要好吃需極高溫至攝氏200度以產生「焦糖反應」或「梅納反應」。

不過，即使易潔鑊塗層若已刮花，亦毋須換新鑊。香港近年出現專為舊鑊翻新的「補鑊」服務。綠惜廚聯合創辦人林翊行介紹，舊鑊會經高溫處理、打磨及重新噴塗層等工序。翻新費用視乎鍋具大小及材質，約為100至300港元不等。

林表示，「補鑊」塗層使用日本大金開發的5星級材料，比市面上一些低質塗層更耐用、更安全。翻新鑊可多用10個月至1年，他相信能減少丟棄舊鑊的浪費，並降低購買新鑊的開支，更比直接丟棄更環保。不過，翻新服務並非適用於所有鍋具。例如，嚴重凹凸不平或無法拆卸手柄的鑊，無法進行高溫處理，難以打磨，故不適宜翻新。

林翊行又說，易潔鑊的塗層本身難被人體吸收，但當塗層剝落後，鍋身內的重金屬可能滲入食物中，長期攝入對健康構成威脅，與其擔心吃了塗層，不如更關注塗層刮花後重金屬的釋出。