破網購詐騙案拘4男女最細15歲　「練功券」當保證金呃金鏈貴錶

本月中旬，有2名市民分別於網上社交平台刊登廣告，售賣手錶及金鏈，他們其後均收到可疑人士傳來的訊息，表示有興趣購買貨品，並相約2人到中區一個共享辦公室進行交收。事主到達指定地點，隨即與4名可疑人士會面，期間有人向他交出一個裝有一疊懷疑鈔票的膠袋，聲稱用作「保證金」，然後以需要「驗貨」為理由，攜同事主的財物離開現場，就此一去不返。

直至事主察覺可疑，打開上述膠袋點算鈔票時，始發現該疊鈔票除了面、底兩張真鈔外，其餘均為俗稱「練功券」的道具鈔票，兩名事主於是在本月21日及23日報案求助。據了解，事主的失物包括一條價值約9萬港元的金鏈，以及一隻約值16萬港元的手錶。

警員經深入調查及翻查大量「天眼」影片後，鎖定相關可疑人士的身份，並在本月23日至25日展開行動，成功拘捕3男一女(15至45歲)，當中一名被捕人士已被落案暫控一項「以欺騙手段取得財產」罪，其餘3人則仍被扣留調查。調查仍在進行中，警員正了解失物去向及是否有其他涉案人士。據悉，該名15歲被捕人士報稱無業，懷疑曾偕同同夥在共享辦公室與事主交收。