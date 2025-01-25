維園年宵周末水洩不通　攤檔落力推銷　客人買花「左擁右抱」

踏入農曆新年前最後一個周末，維多利亞公園(維園)年宵市場今日(25日)下午人頭湧湧，一家大小來辦年貨，一掃與蛇有關的精品，例如卡通蛇圖案揮春。不少人「左擁右抱」帶着色彩艷麗的年花回家。另有攤檔提早劈價「搶生意」！

踏入年宵市場開幕後首個周末，天氣晴朗加持下，維園一如往年人流如鯽，部分時段更加「人逼人」，變得水洩不通。攤檔店主落力推銷產品，有中學生向客人介紹可愛的水豚公仔，並借減價「吸眼球」，公仔由原價128港元削至98港元，變相打8折。另有攤檔未貼上折扣優惠，但在推銷下有捧場客，成功售出自家設計的鴨舌帽。過農曆新年少不了揮春「迎春接福」，揮春書法檔以卡通蛇圖案配上祝福字句，自然客似雲來。

新一年要花開富貴，眾多市民到濕貨攤檔買年花，蘭花仍然是花市霸主，各種紅紅紫紫、粉紅色的蝴蝶蘭令人目不暇給，客人都要花不少心想揀選心頭好。鮮花之香不止令人停留，亦吸引小蜜蜂「另類賞花」。有花檔推出「Q版」卡通花束，為花市帶來新鮮感。

香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春表示，雖然今年少了年三十，少了一天擺靚花，但花店的生意未有太受影響，甚至較往年好，位於花墟道的花店受惠政府提早在封路，令他們有更多空間展示年花，方便市民挑選，相信今年能旺丁旺財。