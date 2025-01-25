內地推進媒體帳號持證亮牌工程　增加紅「V」標識

內媒周六（25日）報道，國家網信辦近期深入開展「清朗·整治違規開展互聯網新聞訊息服務」專項行動，積極推動互聯網新聞訊息服務單位「持證亮牌」，包括增加紅「V」標識，並清理處置一批相關領域的違法違規訊息和網站、公眾帳號，規範網上新聞訊息傳播秩序。

國家網信辦相關負責人表示，為進一步規範網絡傳播秩序，提升互聯網新聞訊息服務辨識度，正推進實施「持證亮牌」工程，對獲得許可提供互聯網新聞訊息服務的公眾帳號統一增加紅「V」標識，並明示服務主體名稱、許可證編號和服務類別。當局同時指導督促互聯網新聞訊息服務主體，在獲得許可的網站、應用程式等服務形式上明示許可訊息。

專項行動期間，國家網信辦查處一批違法違規開展互聯網新聞訊息服務的行為，包括仿冒假冒新聞單位、違規開展採訪和報道、借輿論監督名義謀取不正當利益。其中，有公司或帳號非法招募記者，違規開展互聯網新聞服務，發布涉企負面信息，並藉機尋求商業合作或敲詐勒索企業。國家網信辦相關負責人表示，將持續開展相關整治，營造清朗網絡空間。