慈雲山首設年宵市場　惟場面冷清　街坊：冇嘢啱買

維園年宵逼爆的場景歷歷在目，但位於慈雲山、今年首設的年宵市場卻冷冷清清。年宵市場佔用的兩個球場，但一大部分放置大量圍欄，供入場分流，並提供30檔。有網民指實際攤檔只有10多檔。有街坊直言年宵市場內大多為花檔「極不吸引」，即使飯後逛兩個圈亦沒發現心頭好。

黃大仙年宵花市今年首設在慈雲山邨中央遊樂場，提供74個濕貨、乾貨攤位，以及兩檔快餐攤位。不過，食環署早前指有31檔無人競投，供市民以底價租用。不過，年宵開幕後見到，球場劃分了不同區域，但檔口十分疏落，亦沒太多人流，似乎用不上排隊的圍欄。

街坊衛先生向東網表示，攤檔多數賣年花，所售貨品類型較少，並不吸引，吃飯後到球場逛了數個圈，但說未見到有東西適合他。他認為檔數少皆因經濟環境差，而球場首次用作年宵市場，商家態度較審慎，又指過往位於摩士公園的年宵較熱鬧。

另有街坊提到，一直期望落樓下就可以行花市，不用跨區到維園，但見此況大感失望。另一街坊留意到不少檔口已經開始減價，產品勁減20至30港元，但氣氛差下亦無消費意欲。在該區一向舉行年宵的黃大仙摩士公園三號足球場因為要建造地下雨水蓄洪池工程而關閉，需時4、5年，施工期間都不能再辦年宵，因而移師慈雲山邨中央遊樂場舉辦年宵。