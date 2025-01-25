元朗錦田南公屋工地平整二期工程申撥款　較同類工程高逾3倍

房屋局近日向立法會房屋事務委員會提交文件，就元朗錦田南公營房屋發展計劃第二期工程申請撥款，以進行包括元朗錦田南第4a-2號用地的工地平整及基礎設施工程，估計擬議工程的建設費用為4,380萬港元；當中工地平整工程每公頃造價約1,440萬港元，較近年類似性質及規模的工程計劃高出逾3倍，當局強調造價合理。立法會將於下月3日開會討論。

房屋局提交的文件顯示，為配合元朗錦田南公營房屋發展計劃，項目的工地平整及基礎設施工程分兩期進行，擬議的第二期工程涉及元朗錦田南第4a-2號用地，工程範圍包括平整約1.3公頃的工地、建造相關的護土牆和斜坡，以及進行排水工程。按付款當日價格計算，估計擬議工程的建設費用為4,380萬港元。

當中，平整土地工程造價約1350萬港元，按去年9月價格計算，即每公頃造價約為1,440萬港元，相比近年另一項屬類似性質及規模的工程計劃，即上水彩順街公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程，該項目的土地平整每公頃造價約450萬港元。當局指，工地平整部分的設計受多項因素影響，包括工地的位置、地形、岩土情況、擬議地盤平整水平等，所以造價亦因而有所不同。當局續指，上述兩項工程計劃涉及的填土高度不同，故造價合理。

當局計劃在批准撥款後展開工程，預計約在一年半內大致完成，已平整的土地將交予房委會興建公營房屋。根據政府規劃，第4a-2號用地將興建兩座住宅樓宇，提供700個單位，可供2,100人入住，預料將於2030/31年度落成。