東莞等多地春節可放煙花爆竹　明確時間和範圍

內地早年出於安全和環保考慮，不少地方實施民間煙花爆竹燃放禁令。近年多地卻將禁止改為限制，獲得不少好評。內媒周五（24日）綜合官方消息，多地今年春節明確可燃放煙花爆竹，有的可放25天。

在廣東省，東莞市明確允許煙花爆竹燃放的時間包括農曆除夕（28日）、年初一（29日）全天，年初二（30日）至下月12日的正月十五由上午6時至晚上11時，通告劃定燃放區域以及允許燃放煙花爆竹的種類。佛山市順德、南海、禪城、三水、高明5區均設有燃放區，可燃放時間由周三（22日）至下月12日。

河南省已有13個省轄市發布春節煙花爆竹燃放規定，其中鄭州、洛陽、濮陽、南陽、漯河、平頂山、開封7市實行禁改限政策。遼寧省丹東市政府今年決定在禁放地點和區域之外的振興區、元寶區、振安區城市建成區內施行限制燃放政策，瀋陽市和大連市也各自劃設禁止燃放區域。江蘇省南京市今年也繼續在全市非禁放區，設置20個引導性集中燃放點。雲南省昆明市5個主城區和3個開發（度假）區，周日（19日）至下月12日亦可燃放煙花爆竹。