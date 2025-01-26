售票處附近公然非法銷售纜車門票　食環署一年3宗檢控

本港其中一個旅遊熱點東涌昂坪360纜車，市民及遊客可即場購買門票，乘搭纜車前往昂坪觀光。不過，本報近日收到市民投訴，指三名身穿藍色背心的人士，公然在纜車售票處入口附近，設置攤位及多部收款機，非法銷售門票，投訴人指短時間內有大批遊客購買，質疑會影響香港旅遊形象。昂坪360證實自2023年起出現非法兜售現象，亦曾多次尋求政府部門協助，但情況仍然續持。食物環境衞生署證實過去一年，在該處就無牌販賣作出三宗拘控。

「遊客可能唔知以為係官方，咁樣擺賣其實幾影響旅遊業形象！」居於東涌的羅先生日前經過昂坪360纜車站附近，赫然發現有三個身穿藍色背心人士，在纜車站的售票處及月台入口扶手電梯前銷售纜車門票。由他提供的照片可見，現場擺放了兩個由手推車組成的小型櫃枱，該櫃枱上貼有昂坪360的相關資訊及圖片，予人一種售票專櫃的錯覺。

羅先生在場觀察了十多分鐘，已見到近20名遊客排隊購買門票。而三名人士手持八達通及信用卡收款機，讓遊客以電子支付方式繳付相關門票款項。他不清楚相關門票價格，但就此向昂坪360職員查詢，獲對方告知並非官方售票人員，懷疑有人冒認官方賣票，恐涉及非法擺賣及阻街等問題。

他亦向執法部門及食環署反應，惟遭冷待。他本身有購買纜車年票，而纜車站附近亦有廣播，呼籲市民切勿購買來歷不明的門票，認為這些人的做法明顯違法，惟卻投訴無門，亦憂慮影響香港旅遊業聲譽。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章），除非持有食環署簽發的有效小販牌照，否則任何人均不得在街道上販賣，違例者會被檢控，一經定罪，最高可處罰款1萬元及監禁6個月，而涉案的貨物及設備會被檢取及充公。此外，如無牌販賣活動同時引致阻塞通道，執法人員可引用《簡易程序治罪條例》（第228章）加控違例人士在公眾地方擺放物品造成阻礙，一經定罪，可處罰款2.5萬元或監禁3個月。

昂坪360回應指，留意到有人在東涌纜車站扶手電梯前的空地擺放攤位出售昂坪360纜車門票，澄清他們並非昂坪360官方售票員、職員，或獲授權代理，呼籲賓客切勿向他們購買纜車門票。賓客可以從正規渠道，包括東涌纜車站及昂坪纜車站售票處、昂坪市集360旅遊資訊中心、官方網站，以及獲授權的代理，合法購買纜車門票。

發言人續指，自2023年發現有人非法兜售門票後，已經向相關政府部門及相關旅遊監管機構反映問題，冀能夠處理事件。有關部門曾在2023及2024年進行兩次行動，驅逐非法兜售纜車門票人士，但後來仍發現有人在同一地點非法兜售門票，昂坪360本月亦再次向相關政府部門尋求協助。

由於有關人士兜售門票的地點屬於在公眾地方，昂坪360未能驅逐他們。為避免賓客困惑，已在當眼處豎立告示，並在東涌纜車站扶手電梯播放廣播，提醒賓客切勿光顧無牌兜售。

食環署發言人指，該署過去一年共接獲三宗有關東涌昂坪360外非法擺賣的投訴，並於同期就針對上址涉嫌在公眾地方無牌販賣共作出三宗拘控。該署會繼續密切留意上址情況，如發現有非法擺賣活動，會採取適當的執法行動。