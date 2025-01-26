東方日報A1：港漂生任電騙洗腦　如廁要匯報

香港大學近月有超過60名學生墮入騙局，總損失超過6,000萬元，有單一個案損失920萬元，亦有苦主輕生尋死！有苦主接受內媒揭露受騙過程，指去年9月到港僅約半個月，已有「內地公安」致電她，聲稱其電話「涉騙」，已「立案」調查她，若不「解決」，就要押她回內地，騙徒對她展開「遠程監控」，要她打開手機鏡頭監控生活，連去洗手間均需向「公安」匯報，女生最終按對方要求分4次轉數60多萬元。本身亦是「港漂」的議員洪雯認為，連串案件顯示騙徒看準內地生初來香港，不熟悉香港法律及港情行騙，促當局加強來電管理，如特殊部門的電話號碼須具辨識度等。

受訪女生自稱羅敏，去年9月抵港，在香港大學攻讀研究生課程，半個多月後即接到一通自稱「將軍澳入境事務處」的電話。對方指她名下的電話號碼在廣州向大量市民發送辦理工作簽證的訊息，執法部門已經立案。羅敏亦曾質疑對方的身份、索要職員編號等，對方稱是「廣州公安馬旭警官」，羅敏通過應用程式「Zoom」看到「馬警官」穿着制服，背景的牆壁有「廣州市公安局」字樣。

其後「馬警官」稱，羅敏名下銀行帳戶涉及非法集資，與重大跨國洗錢案相關，更揚言若羅不配合，要將她「從香港帶回」。在擔心學業的情況下，羅在隨後20多天配合對方調查，更接受「遠程監控」，在廚房、客廳均要打開攝像鏡頭，以手機現場直播自己的生活。為解決「案件」，她陸續向對方提供帳號，分4次轉入60多萬元。

直至去年10月底，羅敏接到本地防止詐騙部門的電話，才意識到自己被騙。她形容，整個被騙過程是一場「心理博弈」，詐騙團夥利用她初來香港，人生路不熟、擔心學業受影響的心理行騙。

執法部門昨披露，本月再接獲16宗求助，涉款近2,000萬元；去年全年則接獲318宗內地學生電話騙案，涉款達2.3億元。

港大學生接連中伏，日前就有另一名港大內地女學生指去年接獲自稱電訊商職員電話，以她涉及一宗洗黑錢案，被內地「執法人員」監察，女學生前後亦轉帳920萬，以求「解決問題」。港大迄今已有超過60人中招；城大日前亦公布，去年校方接獲逾30宗學生被詐騙案件，涉款約1,500萬元，新學期已要求所有學生須完成防騙測驗。而理大就於去年7月起，已要求所有內地新生入學時須完成相關測驗。

洪雯認為，接二連三有內地大學生在港墮騙局，與很多內地生不熟悉香港法律，人生中首次離鄉別井，便遇上騙徒威嚇與誘騙，慌張下中招。

她建議校方針對新來港的學生及其家長，提供更多防騙培訓。又建議當局加強來電管理，提高特殊部門的電話辨識度，防止更多學生中招。

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