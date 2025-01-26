虛設職位吃空餉　女會計冒領工資捱告

上海市一名女會計涉嫌早年利用公司管理漏洞，把8歲兒子虛設成為施工隊長，再冒領工資多達2,200萬元（人民幣，下同，約2,376萬港元），直至去年眼見即將東窗事發後決定自首。她日前被該市閔行區人民檢察院控以職務侵佔罪名，案件仍在辦理中。

案情指，被告湯某工作的公司，由2017年起引入第三方勞務公司，作為支付家裝工人工資公司。當每月需要支付工資時，湯某會先收到所屬公司發來工人名單，核對完畢後再發給第三方公司，最後匯款支付人工。她之後發現兩間公司互不知情，只要從中做人腳，即可冒領工資。自此，湯某嘗試把兒子名字加入工人名單，並以施工隊長名義冒領一筆工資。當拿到錢後，她會把大部分工資拿去購買銀行基金產品及保險，餘下用於出國旅遊及日常開銷。

直至2024年8月，湯某所屬公司發現一筆約50萬元（約54萬港元）款項不知去向，在追查過程中發現湯某直接通過其銀行卡退款，於是展開全面徹查。眼見即將東窗事發，湯某在公司監察部長陪同下前往公安機關自首。

閔行檢察院檢察官審查後認為，湯某將其兒子虛設為施工隊長，加入公司付款名單，公司根據該名單向第三方公司支付費用，然後由第三方公司轉付。儘管費用直接支付人是第三方公司，實際上該筆款項由湯某所在公司決定支付並實際承擔，第三方公司僅屬中間人，故可認定湯某侵佔公司財物。