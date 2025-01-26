台南5.7級地震　福建多地有震感

台灣中央氣象署周日（26）發布，台南市楠西區於上午7時38分發生黎克特制5.7級地震，震源深度8.1公里，屬於上周二（21日）嘉義縣大埔鄉6.4級地震的餘震；大陸福建多地亦有震感。

嘉義大埔鄉上周二凌晨發生6.4級強震後，至今已出現上百次餘震，包括台南市東山區和楠西區的地震。中央氣象署技正林昭儀解釋，楠西區5.7級地震成因是菲律賓海板塊每年會向西北碰撞歐亞大陸板塊，導致台灣東部很多地震，能量會傳到西部，造成一些斷層有地震，嘉義大埔強震也受此應力影響。

屏東三地門周日凌晨0時10分亦發生5.3級地震，震源深度10.9公里，同樣屬極淺層地震。凌晨2時許再發生3.7級餘震，震源深度17.9公里。屏東地震的震央與台南的震央完全不同，引來民眾擔憂。林昭儀證實屏東的地震與前述的一系列地震無關，屬於獨立地震。

在上周六（25日），台南東山區發生多次餘震，有山區中學的臨街紅磚圍牆被震垮，沒有造成傷亡。民眾表示，重建工作還未完成又餘震不斷，凌晨時間也常有發生，不少人從睡夢中驚醒，「年關將近！祈求不要再震了」。