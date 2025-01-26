新年期間兼職上門餵貓　女子收入1.5萬人民幣

每年農曆新年期間，不少寵物主人無法帶愛寵回鄉過年，寄養和上門照顧貓狗的工作應運而生，需求訂單火爆。北京近日有網民發布新年餵貓工作表，自周一（28日）年二十八至下月3日年初六每天有10多個家庭訂單，8天可收入1.5萬元（人民幣，下同，約1.6萬港元）。

內媒上周六（25日）報道，北京女子發文稱，農曆新年期間上門替客戶照顧貓咪，最多一天要趕到20家中餵食，每次收費110元（約119港元）。工作內容包括清理貓咪糞便、放好貓糧和飲用水，另要觀察貓咪如廁的狀態、嘔吐物的情況等，以免客戶愛寵生病。相關貼文引起熱 議，不少網民感嘆，此兼職在大城市的機會多。

除上門餵貓外，網上社交平台亦有網民發布上門遛狗、幫忙淋花等服務。隨上門餵寵需求愈來愈火爆，安全隱患引起關注。有做過此類兼職的網民表示，實際上門後發現沒有想像簡單，上門餵養存在貓出意外、被貓抓咬傷等風險，耗時耗力。對寵物主人而言，涉及陌生人進家的隱私問題，寵物的健康安全問題，餵養人是否有養寵經驗等問題。