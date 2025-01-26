電動車自炒起火再添一亡魂 2歲童不治共4死4傷

台灣一對倪姓夫婦上周六（25日）晚駕駛電動車載着6名孩童回鄉過年，詎料駛經位於桃園的國道1號楊梅休息站時，車輛自撞後起火燃燒。至周日（26日）再有一名2歲男童死亡，事件共造成4死4傷。

報道指，涉事電動車為出租車，車上的倪男、展女為夫妻，後座3名為其親生子女，另外3名孩童為展女弟弟的子女，5人座車輛卻超載3人，相信他們原定要回雲林過年。事後時車輛駛入楊梅休息站時，未知為何撞向分隔島，撞擊後車頭隨即被大火吞噬。

救援人員到場，發現被困車內的倪男當場死亡；展女被救出送往部立桃園醫院救治，但昏迷指數低；10歲倪姓男童送往湖口仁慈醫院，但最終急救無效；4歲倪姓女童送往林口長庚醫院、全身有90%的3度燒燙傷，傷重不治；2歲展姓男童昏迷指數低，今早宣告不治。另外，8歲倪姓男童、2度燒燙傷，插管施救中；11歲吳姓女童，臉部7%、2度燒燙；4歲展姓女童盯意識清楚。

警方呼籲，在高速公路行駛時應注意前方路況，勿疲勞駕駛，注意行車安全，另輔助駕駛系統雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但駕駛若過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意危險，提醒用路人駕車時，仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。