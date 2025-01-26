中企DeepSeek發布新AI模型　挑戰OpenAI

外媒周日（26日）報道，中國人工智能（AI）企業DeepSeek上月發布一個新AI系統，上周一（20日）發布R1模型，令美國硅谷緊張，該公司正利用美國對先進AI晶片的出口限制來創新，並以更低的成本生產具有競爭力的模型。在第三方基準測試中，其表現優於AI公司OpenAI、Facebook母公司Meta和AI初創企業Anthropic等美國領先人工智能公司。

DeepSeek上月斥資550萬美元（約4,290萬港元）開發全新AI模型「DeepSeek-V3」的首個版本，在受限的NVIDIA H800 GPU上使用優化技術，其表現優於OpenAI的GPT4 和Meta的Llama 3.1等模型。

Meta的首席人工智能科學家勒坤（Yann LeCun）表示，DeepSeek成功的最大收穫不是來自中國競爭對手的加劇威脅，而是保持人工智能模式開源的價值，以便任何人都能受益。而DeepSeek受益於開放研究和開源，R1模型發布也顯示其正在突破開源AI的界限。