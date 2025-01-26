政府指外界有人唱衰香港不出奇　亦有港人對本港市場有負面看法

香港經濟低迷，政府要搶人才、搶企業。投資推廣署署長劉凱旋指基於地緣政治、中美角力等因素，外界有人唱衰香港不出奇，大家都是各為其主，維護自己國家的貿易政策，雖然港人對香港市場看法負面，但外國企業看好香港，認為全球經濟正在恢復，戰爭持續及燃油價格高企，但亞洲及大中華地區的經濟增長仍較全球高，吸引外商落戶香港。

劉凱旋今日(26日)出席一個電台節目時表示，投資推廣署未來的招商引資觀念要有突破，不單只鼓勵海外企業來香港開設公司，同時要為他們提供人才和資金匹配服務，該署會更積極「走出來」向海外推銷香港。

她又提及去年招商引資的成績可以接受，外商對香港營商環境有信心，去年共引入539間公司來港，當中半數是來自內地，其餘順序是美國、法國、英國和新加坡，不只內地來港企業數目增長，來自其他國家的企業數目亦有增長；落戶香港的企業主要是從事創新科技、金融、家族辦公室、旅遊及款待、專業服務及綠色產業等。

去年逾4,600多間初創企業落戶來港，主要是醫療健康及可持續綠色發展。她指指初創企業需要資金發展，香港有融資平台，能供企業上市，加上香港聯通世界，能協助企業出海，對初創企業有吸引力。