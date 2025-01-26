茶飲店涉不當宣傳　政府罰2萬人民幣

上海市市場監督管理局上周五（24日）公布，長三角3省一市市場監管部門2024年以來共立案查處6,966宗民生領域廣告違法案件，罰款總額逾4,200萬元（人民幣，下同，約4,536萬港元）。其中，上海某餐飲管理有限公司在網上平台及店舖以「手打渣男檸檬茶」及「手打海王檸檬茶」作噱頭推銷商品，經徐匯區市場監管局查明構成發布違背社會良好風尚廣告違法行為，已於去年6月作出罰款2萬元（約2.16萬港元）行政處罰。

此外，上海黃浦區某健康管理有限公司通過其網絡平台店舖、居民小區車輛入口LED道閘電子屏等媒介發布廣告，宣稱「真性近視有救」等內容。經調查，真性近視是一種疾病且不可逆轉，當事人行為屬欺騙及誤導消費者。2024年9月，上海市黃浦區市場監管局依法對當事人作出罰款1.44萬元（約1.56萬港元）的行政處罰。

另外，上海某健康管理有限公司為推銷其「溫熱琉球床」、「火山能量石養艙」及「碳酸泉調理」等服務項目，通過廣告單頁及店內電子屏聲稱相關服務可化瘀通血、預防癡呆，並暗示對心臟病、腎臟病具有治療功能，構成發布虛假廣告，以及在普通服務廣告中使用醫療用語等違法行為，去年10月被上海市虹口區市場監管局罰款22.3萬元（約24.1萬港元）。