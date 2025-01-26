衛健委︰呼吸道傳染病流行情況已經下降

國家衞生健康委周日（26日）舉行新聞發布會，衞健委新聞發言人米鋒指出，當前全國範圍內呼吸道傳染病流行情況已經下降，流感樣病例佔比有所下降，肺炎支原體等陽性率持續下降，新冠病毒等其他呼吸道疾病繼續處於低流行水平。他指本次冬春呼吸道傳染病都是由已知病原體所引起，沒出現新發傳染病。

中國疾控中心病毒病所研究員陳操介紹，從今年第3周的監測數據看，全國南北方省份哨點醫院中流感樣病例的佔比，也就是流感病例佔整個門急診病例就診總數的比例，較上周有所下降。流感病毒和肺炎支原體等檢測陽性率持續下降。新型冠狀病毒等其他呼吸道病原體也處於低流行水平。

根據過往監測結果來看，流感冬春季的流行期大多是在每年的11月到次年2月或3月，目前仍舊處於季節性流行期。陳操建議，個人要保持良好的衞生習慣，比如在就醫過程中要全程佩戴口罩，在人群密集場所和乘坐公共交通工具時佩戴口罩；接觸公共設施後要及時洗手或者做好手消毒。

他強調，現在接種流感疫苗依然非常必要，及時全程接種流感疫苗，能有效防護個人感染，減少重症和並發症的出現，對老年人、兒童和慢性病患者等高危人群尤其重要。陳操提醒，流感疫苗接種後需要2到4周的時間才能夠產生具有保護效果的抗體水平，因此，越早接種越好。