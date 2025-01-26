自製長假新春外遊　機場櫃位逼爆　小朋友：去玩開心過逗利是

臨近新春，不少人都自製長假期外遊。東網記者今日(26日)到機場視察，只見機場人流如鯽，當中大多為家庭客。有市民指只有新年能放長假期，加上小朋友新年才有假，故即使機票酒店等貴平時近五成也願意出遊；有來自廣州的旅客特地來港轉機，認為香港航班較便宜且時間好，前一天先來香港玩再飛日本。

記者今早約10時在機場視察，離境大堂人流不俗，有部分熱門旅遊勝地的航班登機櫃位已大排長龍，亦有不少海外旅客準備回程，目測排隊需時約半個鐘至1小時。離境位置不少旅客排隊等候，就連人面識別系統通道也要排隊。

鍾氏一家計劃去日本大阪6天，鍾小朋友說十分開心，最想去環球影城，又稱不擔心新年去旅行無利是逗，因為「去玩開心好多」。鍾生亦指新春檔期機票酒店比平常貴近五成，花費約1.5萬港元，若連當地使費估計要花費數萬港元。他又稱近期圓匯便宜，是其中一個吸引他們去日本旅行的原因，目前只兌約5萬日圓，之後或會再花更多。

郭女士一家，特地由廣州來港乘飛機前往日本，她稱計劃去日本6天，前一日已先到香港遊玩一天，目前機票加酒店一行5人人均約1萬元人民幣，她說是比平常貴些少，但香港酒店並沒有加價太多，她又稱廣州直飛日本班次較少價錢也貴，「平時出國亦比較習慣喺香港出境」。她又指出國人頭湧湧，也擔心到埗後也會「逼爆」，商店等也要排長龍。

陳先生與妹妹母親一行三人計劃到泰國曼谷遊玩，他指共花約1萬多港玩訂機票酒店，比平時貴些少，不過由於家人想在新年期間外遊，故也選擇旺季出發，「短短地玩5日都接受到，OK嘅」。

梁太與小朋友二人一同報首爾5日旅行團，她指公司只有新年才會放兩周假，故和女兒一同去首爾滑雪，暫時兌了1萬港元，笑言「應該都夠使嘅，都無乜野好買，我唔係啲購物狂」。她又指此團是親子團，會和女兒一起去樂高樂園、摘士多啤梨和看動物園等，大概k 大年初二(30日)夜機回港。