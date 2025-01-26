年廿九本地鐵路線通宵營運　金巴皇巴跨境直通巴增加配額

農曆新年將至，公共交通營辦商在農曆新年期間亦會加強有關服務。當中港鐵部分線路已於上周五(1月24日)起加強服務，年廿九(1月28日)當日全港大部分地鐵路線都將提供通宵服務，同時跨境交通亦會增加服務。

鐵路服務方面，年廿五至年初七(1月24日至2月4日)港島線、荃灣線、東鐵線、南港島線及迪士尼線都會加強列車服務。年廿九(1月28日)當日，所有本地鐵路線(不包括東鐵線來往上水至羅湖及落馬洲站車程、機場快線及迪士尼線)及輕鐵7條路線將提供通宵服務。年初一(1月29日)機場快線將提早投入服務；年初二(1月30日)7條鐵路線將加密班次配合市民和遊客觀賞煙花；年初三(1月31日)機場快線尾班車將延遲開出。

跨境交通運輸方面，將增加港珠澳大橋穿梭巴士(金巴)落馬洲—皇崗過境穿梭巴士(皇巴)的班次，同時還會增發跨境直通巴士配額。年初一至年初三凌晨期間，港鐵上水站設有特別加強巴士服務（九巴第N73號綫），在東鐵線前往羅湖站的服務結束後，接載乘客轉乘皇巴，經二十四小時通關的落馬洲／皇崗口岸前往內地。