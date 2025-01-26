國際高度關注中美關係發展　政府：加大力度推廣香港

經濟不穩。香港財金官員指瑞士達沃斯世界經濟論壇年會的與會者，對中國和美國的經濟情況，以及中美關係往後發展都高度關注，在年會呈現2套截然不同的主張，預示國際格局今後的走向，認為在單邊主義和保護主義的陰霾，國際經濟體系面臨更大的割裂風險，但需合力讓合作成為共同最好的選擇，與仍然相信多邊合作的經濟體結伴。

財金官員今日(26日)在網誌中表示，中央領導人出席年會向世界清楚闡明，願與各國共同推動普惠包容的經濟全球化；而本港憑着一國兩制的制度優勢，一直發揮「內聯外通」的關鍵功能，在貢獻國家高水平對外開放、為自身開拓新增長點同時，也為全球的企業和投資者創造價值，本港可以在科技和綠色金融等方面，助力連結國家與發達經濟體以及「全球南方」新興市場。

年會中本港與不同地方的財金高層官員、商界領袖、企業高管會面，該官員指除了討論加強合作外，也邀請他們率領商務代表團來港。他提到有歐洲前沿金融科技企業正計劃落戶香港，作為拓展亞洲業務的基地，港府今年亦將繼續加大力度推廣香港，讓更多海內外朋友認識、善用及貢獻香港。

亦有出席年會的行政會議召集人葉劉淑儀亦在網上貼文指美國總統特朗普未有出席，但他於就職後為論壇發表視像演辭，內容跟其就職典禮相若，她直指特朗普重返白宮不但顛覆美國政治，更顛覆全球秩序。

她指特朗普表示要加大開發石油能源、美國再次退出《巴黎氣候協定》及世界衞生組織及向全球徵收關稅等，種種舉措都令世界經濟論壇年會一眾出席者蒙上陰影。隨着歐洲經濟放緩、政治格局極端化，不少歐盟國家由極右派上台執政，社會走向撕裂，而特朗普的關稅政策令通脹回升或全球化倒退，將令很多歐洲國家經濟受到打擊。

她出席了歐洲天使投資者論壇，聽畢一眾來自歐洲的出席者演說後，發覺他們非常擔心，相比起美國之下缺乏資本。因為美國政策素來吸納全球資本，而特朗普直白表明「美國優先及最強」，難怪不少來自歐洲國家的出席者，均表現得憂心忡忡。