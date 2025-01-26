醫管局以買內地醫療儀器配合節流　正檢討員工調薪制度

面對千億財赤，政府各部門都要思考如何節流。醫管局行政總裁高拔陞表示，會再加強集中購買藥物和儀器，拓展供貨來源。他直言，內地現時不少醫療器械價格相對便宜並且水平很高，用過後認為效果十分不錯。醫管局會應用科技以輔助工作，寫醫療報告時用AI輔助撰寫。不過高拔陞指，現階段不會替代人工，可以用AI先打草稿。

對於節流會否影響10年醫院發展計劃，高拔陞表示，相信不會因短期經濟問題而影響長期計劃，首個十年建院計劃已進行至後半段，所有工程正在進行中，現有工程不會受到影響。他還表示，目前已經在規劃第二個十年建院計劃。

人員薪酬方面，醫管局早前再成立委員會，檢討公立醫院人事及薪酬制度等。高拔陞指不是受財赤影響，同事亦對此表示歡迎。他表示，做得好的人應該有相應獎賞，現時人員若從事額外工作，都是給予特別加班酬金，目前正嘗試改為計算人員工作量，或會令人員有更多動力。

另外，本港正步入流感高峰期，高拔陞稱，農曆新年後相信流感程度會再攀升，不過目前未發現較以往嚴重。他續稱，某些個案稍為穩定，亦有些仍然危殆，呼籲家長帶孩子接種流感疫苗。治療方面，過去一段時間，每日急症室求診人次部分有達到6,000多人次，非緊急個案或要輪候數個小時，同時也呼籲私家盡早開診，以分擔需求。