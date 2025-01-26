北上辦年貨　議員提醒沒許可證帶蘭花回港違法

臨近歲晚，不少市民北上辦年貨、買年花。有議員提醒，如沒官方發出的許可證，攜帶蘭花回港可被判罰款1,000萬港元及監禁10年。他建議入境部門在口岸當眼處張貼海報告示並設立棄置區，同時市民需要留意攜帶的手信是否符合有關入境法例。

漁農界議員何俊賢日前於社交平台上載短片，提醒市民野生蘭花是國家重點保護野生植物，無論是甚麼品種、是否野生、是否自用，在沒持有官方發出的許可證下，均不可以帶蘭花帶回港。他指假如被定罪，除了相關物品會被沒收，最高更可被判罰款1,000萬港元及監禁10年。

他又指出，部分市民或以為在市場上買賣的蘭花和其他蘭花一樣可以入境，因此建議入境部門在口岸當眼處張貼海報告示並設立棄置區，方便市民觸法時再過關前自行處理。他又提醒到外地旅遊的市民，在回港時需要留意攜帶的手信是否符合有關入境法例，避免誤墮法網及引來不必要的麻煩。

相關部門早前亦提醒，生肉、生蛋、蘭花及花旗參等貨物，均禁止攜帶入境香港，水果則沒有限制。市民如果想攜帶瀕危物種入境，必須先取得漁農自然護理署簽發的許可證。