寒風同臨氣溫降 年廿八朝早一區得7°C 大年初一仍清涼

是日年廿七，尚有3天迎蛇年，天文台今日(26日)上午已發出寒冷天氣警告，加上強烈季候風信號現已生效，預計未來一兩日早上寒冷，且吹偏北強風。今晚風寒同臨，入夜後將逐步降溫，明後兩天(27日及28日)年廿八及除夕更冷，其中明日朝早最低攝氏11度，新界一區更低見攝氏7度，要到大年初一(29日)溫度才逐步回升！「蛇」來運轉，大家出門行大運記得着多件厚褸！

一股強烈冬季季候風會在未來一兩日影響華南沿岸地區，天文台預料該區天氣寒冷及非常乾燥，而內陸地區早上嚴寒。根據分區天氣預報，明早7時至8時，全港氣溫均低於攝氏12度，其中上水、大埔、沙田、將軍澳及石崗為攝氏9度，而打鼓嶺更低，只有攝氏7度。

隨着季候風被偏東氣流取代，本周中後期廣東沿岸雲量逐漸增多及有幾陣微雨，但早晚仍然清涼。而該偏東氣流會在周末期間緩和。九天天氣預報顯示，明後兩天早晚寒冷，大致天晴及非常乾燥，氣溫介乎攝氏11至18度；本周三大年初一早上仍相當清涼，介乎攝氏13至18度；隨後兩天則有一兩陣微雨，氣溫漸回升為攝氏15至20度；往後4天短暫時間有陽光，氣溫徘徊在攝氏14至21度之間。