行人逼爆維園　蘭花靈蛇公仔最搶手　年花檔主料生意按年升50%

逛維園年宵是市民過年前的「重頭戲」。今日(26日)是維園年宵開始以來首個周日，雖然早上天公不作美，但下午時分停雨後有不少市民陸續到場。有市民特地帶同狗狗來感受氣氛；也有一家大細由沙田區遠道而來維園逛年宵，豪洗逾千港元；有花店店主稱今年人流暢旺，生意興隆，預期營業額比去年升約50%。

記者今午約2時到維園視察，銅鑼灣方向入口入場前已人頭湧湧，目測入場人數有約萬人。在乾貨區，不少攤檔叫賣聲此起彼落、落力推銷，大部分賣蛇型玩偶的攤檔都極受市民歡迎，收錢收到手軟；濕貨區方面，蘭花繼續成為今年人氣之選，更有攤檔設計近日人氣動畫「chiikawa」的公仔造型菊花，成為大熱商品。

許小姐和母親特地帶同小狗到場，她稱今日難得周日放假，計劃帶狗仔來年宵花市感受氣氛，近日天氣也轉涼，「新年氣氛會重啲」，打算在熟食攤檔品嘗各類美食，認為價錢與去年分別不大，花費約200港元以內。她又指會逛逛乾貨區，看看有沒有適合狗仔的用品或食品，希望來年世界和平。

已移民多年的郭女士由澳洲回港，她指希望帶小朋友來看看年宵感受過年氣氛，又指今日沒有特別預算，但應會買些小朋友喜歡的玩具等，預計花約數百港元。

呂氏一家今日則花逾千港元在維園花市，認為今年人數增加，由下午約1時左右到場「愈晏愈多人」，「以前好似無咁多嘢睇，熱鬧咗！」今年主要購買不同年花，大概用了600多港元，價錢與去年相若，小朋友則買了風車、氣球等玩具，以往大多與小朋友只在家附近的年宵花市看看，今年小朋友長大，可以走遠些到維園花市，相信小朋友也較盡興。

有專售蘭花的攤檔負責人楊女士表示，今年生意比去年好了約50%，人流極旺，今年也有很多熟客購買，氣氛也更好，其中最受歡迎的便是黃色的蘭花，她稱客人覺得黃色「旺啲好耳頭」，有「發財」意思，故成大熱之選。今年價格也與去年差不多，入貨沒有特別多，但近兩日人流大增令生意很暢旺。

今年也不乏中學學生在年宵擺檔，黃老師指其學校已非首次，今年學生繼續舉辦年宵攤位活動，李同學則指今年生意不俗，「我哋主要多product(貨品)畀學校，對外變相得條蛇(公仔)，但呢條蛇都好賣得！」