視障人士首做Model展個性　行「Catwalk」黑暗中閃耀光芒

港產片經典對白「做Model最重要的，就是廁紙(氣質)」！上環西港城今日(26日)上演一場別出新穎的時裝展，10名視障人士身穿由二手衣物改造的專屬服飾，擔任模特兒行 「Catwalk」。有參加者稱活動使其突破許多限制，感到自信與快樂；亦有參加者冀藉自身故事，鼓勵同路人融入社會。活動策展人期望，透過時裝展讓公眾感受視障人士的無限潛能，以及對可持續時尚的關注。

時裝展《黑暗中的閃耀》由香港中華基督教青年會「青年理想實踐基金」資助，香港理工大學時裝系四年級生吳嘉峰是策展人之一。他認為，衣着是表達自我與個性的關鍵，視障人士同樣有權利展現自我。設計團隊深入了解每位參加者的故事和需求後，為他們量身打造專屬服飾，兼顧實用性與時尚感。他希望透過服裝讓參加者展現風采，傳遞出視障人士也能享受生活的理念。

要視障人士在沒有任何輔助下走直線或順暢地轉彎，並不是一件容易的事。主辦團隊特意安排6小時Catwalk模特兒工作坊，邀請模特兒兼香港環球小姐羅堃尉擔任導師，指導參加者如何自信地在舞台上行走。同時，團隊又與參加者共同構思在伸展台旁加上透明魚絲，以及在終點墊起踏台，作為提示方位的標記。

81歲、嚴重弱視的高廣富，為是次活動中最年長的參加者。因他的身材高瘦、性格樂天開朗、熱愛跳社交舞，故設計團隊設計了一套粉紅色的西裝，並搭配他喜歡的格仔圖案。高廣富表示，是次活動讓自己突破許多限制，也感受到全新的自信與快樂。另外，完全失明的啟峰和小玲，則以情侶檔參加。啟峰是後天失明，他期望藉自身故事，鼓勵同路人融入社會，擁抱幸福，開啟屬於自己的精彩人生。