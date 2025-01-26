戲院執完一間又一間　預期更多港片揸流攤

本港去年有9間戲院先後結業或停業，全年總票房收入則跌至13億元，比前年減少約一億元，是13年以來最差。港府曾於《施政報告》指「電影是市民的主要娛樂之一」、「政府會在重點文化及娛樂發展區域，考慮預留空間發展電影院，並研究如何在土地出售及規劃上配合電影院的發展」，如今看來實在諷刺。除了租金壓力、時下太多娛樂選擇、串流平台將落畫不久電影急着上架，分薄市場，乃至「電影院是反映經濟的寒暑表」等人所共知的原因。今集《功夫茶》探討各界忽略的觀點，其實票價太貴、沒水平的電影充斥、網絡「專頁影評人」不專業的影評幫倒忙，均是拖累戲院業和電影業的致命傷。

在香港入戲院看電影，除了買戲票，還需要付出時間成本，以港人平均月薪約2.39萬港元計劃，花兩小時看電影，「真實票價」可能逾二百元，市民認為「戲飛貴唔值」。事實上於2023年全港戲院日戲院門票劃一30港元，吸引逾22萬人次到戲院看戲，創下該月單日最高入場人次，以及非假日最高入場人次紀錄，而在2024年全港戲院日，亦一共錄得逾20萬人次入場，創下有記錄以來周日最高入場人次，連續兩年的民意表態。

「30元看電影」市民表示踴躍，當中原因是觀眾多次中伏，用行動告訴業界30港元就是這條界線，受不了那些初中生水準的劇本，可立即起身離場，不用留下又被迫損失兩小時。觀眾中伏數次後，之後也不願到戲院看電影，這就是戲院「執完一間又一間」的原因。

電影不賣座，投資者沒錢賺 ，今後也不太願意投資，就算願意投資預算也收縮緊，結果港產片愈拍愈縮，想說服觀眾入戲院也難。日前一位對香港電影出錢出力出心的演員兼監製坦言，對香港電影市道並不樂觀，今年電影製作會縮減，甚至去到一個頗為恐怖的地步，預計很大機會要得到政府資助才可開戲，但財赤嚴重下政府會以多大力度資助電影界開戲真是拭目以待，但在可見的將來，除了個別「低成本」高手，否則在如此惡劣環境下，拍出來的電影質素也不會好，對觀眾吸引力又打折扣，這個戲院業、電影業結構性問題，形成惡性循環。

諷刺的是，某些電影就算拍到如何差劣，但為電影進行宣傳的人，找網上一些非專業的「專頁影評人」把爛片「讚到上天」，觀眾入場看罷喊笨。當有些拍得真是不俗的電影，卻遭這些專頁影評人大罵特罵，「專頁影評人」可謂送戲院業、電影業一程。

其實亦不是所有影評也是「流到爆、廢到嘔」，網上也有從場景空間、畫面分割線，評價電影導演手法的專業影評，但在這個人人可以開通頻道，自稱影評的世代，稱職的影評佔1%也沒有，劣幣驅逐良幣，久而久之觀眾對所有影評自然不再相信，間接對電影也不存好感，覺得還是少看為妙。

文化人胡恩威在一本探討文化藝術的著作指出，「有深入的評論，才有進步」，當社會湧現看戲少之又少的電影人，加上不認識電影的專頁影評人，以及網紅所謂評論，只會出現「整個電影業被你弄跨了啦」；「戲飛貴唔值，爛片常充斥，網紅弱智評」等等，不要待至戲院全結業，才意識到問題。