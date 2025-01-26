春節商機處處　戲院推創新模式吸客

內媒上周六（25日）報道，今年是中國成功申遺後的首個春節，充滿新意，商機處處。春節穿上新衣寓意新開始，訂製獨家新年戰袍廣受年輕人追捧，使老式裁縫鋪迎來新機遇。另外，除了全國首家全高幀LED影院早前在北京落成，各大影院也推出在戲院享受美食、魔術、脫口秀等創新做法。

其中最亮眼的是江蘇蘇州一間影院大膽引入餐桌和點餐二維碼，改造出專門火鍋影廳，觀眾能夠一邊吃熱氣騰騰的火鍋，一邊看電影，別有一番風味。湖南長沙則有影院不但經營周邊產品，更安排沉浸式話劇，深度融合劇場與影院。

熱鬧商機下，也有人溫情脈脈地駐守崗位，如中國鐵路餐車指導、六旬攝影達人郝寶君多年來攜相機隨列車走南闖北，在乘務工作間隙拍攝超過30萬張與鐵路有關的照片，今年是他第25次用影像記錄所經歷的春運，也將是他退休前最後一次以鐵路人身份，為春運列車上的人物百態拍攝寫真。

另一方面，世界各地華人同樣在所在國家慶祝即將到來的春節，如澳洲墨爾本唐人街將於周四（30日）舉辦舞獅表演，部分路段從下月2日起也將舉辦不同的農曆新年慶祝活動；英國倫敦唐人街也將舉行舞獅表演，街道上亦有不少華人早已張羅挑掛燈籠，貼上與農曆蛇年相關的年畫和橫幅；倫敦北部的卡姆登市場今年也將首次推出春節園遊會，屆時將擺滿多種春節年貨和文創雅器，同時舉辦變臉表演、傳統燈籠製作和中國書法等活動。