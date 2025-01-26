春節商機處處 戲院推創新模式吸客
2025年01月26日 21:04
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江西省南昌市一間新中式服裝定制店的店主正整理顧客訂制的新年戰袍。
內媒上周六（25日）報道，今年是中國成功申遺後的首個春節，充滿新意，商機處處。春節穿上新衣寓意新開始，訂製獨家新年戰袍廣受年輕人追捧，使老式裁縫鋪迎來新機遇。另外，除了全國首家全高幀LED影院早前在北京落成，各大影院也推出在戲院享受美食、魔術、脫口秀等創新做法。
其中最亮眼的是江蘇蘇州一間影院大膽引入餐桌和點餐二維碼，改造出專門火鍋影廳，觀眾能夠一邊吃熱氣騰騰的火鍋，一邊看電影，別有一番風味。湖南長沙則有影院不但經營周邊產品，更安排沉浸式話劇，深度融合劇場與影院。
熱鬧商機下，也有人溫情脈脈地駐守崗位，如中國鐵路餐車指導、六旬攝影達人郝寶君多年來攜相機隨列車走南闖北，在乘務工作間隙拍攝超過30萬張與鐵路有關的照片，今年是他第25次用影像記錄所經歷的春運，也將是他退休前最後一次以鐵路人身份，為春運列車上的人物百態拍攝寫真。
另一方面，世界各地華人同樣在所在國家慶祝即將到來的春節，如澳洲墨爾本唐人街將於周四（30日）舉辦舞獅表演，部分路段從下月2日起也將舉辦不同的農曆新年慶祝活動；英國倫敦唐人街也將舉行舞獅表演，街道上亦有不少華人早已張羅挑掛燈籠，貼上與農曆蛇年相關的年畫和橫幅；倫敦北部的卡姆登市場今年也將首次推出春節園遊會，屆時將擺滿多種春節年貨和文創雅器，同時舉辦變臉表演、傳統燈籠製作和中國書法等活動。